Составлен ТОП-3 европейских кроссоверов до 2 000 000 рублей

Приобрести кроссовер можно и за небольшие деньги, но обычно россиянам за эту сумму предлагают китайский или корейский бюджетный вариант. Но за 2 000 000 рублей в РФ доступны и многие европейские паркетники, обладающие отличной комплектацией.

Эксперты составили рейтинг европейских кроссоверов, доступных по цене в 2 000 000 рублей. Прежде всего специалисты акцентировали внимание на чешском Skoda Kodiaq, под капотом которого разместился бензиновый турбодвигатель объемом 1,4 литра с производительностью в 150, лошадок, работающий в паре с 6-ступенчатой DSG и системой полного привода. В перечне опций кроссовера числятся передние эйрбеги, климат-контроль на две зоны, аудиосистема, обогрев передних сидений, защита мотора, система курсовой устойчивости, парктроник, круиз-контроль и светодиодная оптика. Стоимость «чеха» составила 1 980 000 рублей.

Второе место досталось Audi Q3, за который придется выложить от 1 980 000 рублей. Подкапотное пространство штутгартского паркетника занимает 1,4-литровый агрегат с отдачей 150 «лошадок», приводимый в действие АКПП и полным приводом. Авто оснастили климат-контролем, кожаным рулем, 17-дюймовыми колесными дисками из легко сплавного материала, парктроником, мультимедийным центром и защитными подушками.

ТОП-3 закрывает французский Renault Koleos стоимостью 1 900 000 рублей. Автомобиль обустроили 2-литровым бензиновым 144-сильным двигателем, функционирующим в тандеме с вариатором CVT и полноприводным механизмом.