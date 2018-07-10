УАЗ опроверг слухи о прекращении выпуска внедорожника Hunter

Официальные представители Ульяновского автозавода опровергли слухи о прекращении выпуска модели Hunter. Ранее такие данные распространили отечественные СМИ.

Не так давно ряд автомобильных изданий писал, что УАЗ не планирует продлевать ОТТС на внедорожник УАЗ «Хантер», однако теперь стало известно, что автомобиль продолжит существование.

На сегодняшний день автопроизводитель ведёт переговоры по оформлению соответствующих документов, сообщили сотрудники предприятия журналистам. Отметим, что ОТТС для УАЗ «Хантер» остаётся обязательным, а значит действие документа не может прекратиться.

Напомним, UAZ Hunter выпускают на базе модели УАЗ-469, ставшей на конвейер в далёком 1972 году. Сегодня внедорожник «Хантер» предлагается с 2,7-сильным бензиновым двигателем, который способен развивать 135 лошадиных сил.

Данный агрегат отвечает экологическим требованиям «Евро-5». В тандеме с ним работает исключительно механическая КПП. Цены на внедорожник УАЗ «Хантер» в минимальной комплектации начинаются от 659 000 рублей.