Не стихает ажиотаж: В Сан-Паулу представят новый кроссовер Fiat

На просторах интернета обнародовали фотографии нового кроссовера от итальянского автопроизводителя Fiat. Новинку представят на следующей неделе, но ажиотаж среди фанатов автобренда не стихает.

Появление новинки анонсировали две недели назад, тогда общественности представили только одно тизерное изображение. Интересно, что премьера новинки пройдет в рамках автосалона в Сан-Паулу. Но название кроссовера по-прежнему засекречено.

Согласно инсайдерской информации, в основу кроссовера от Fiat легло шасси Toro. Вероятно, салон автомобиля будет рассчитан на 7 мест. Под капотом новинки разместится 1,8-литровый агрегат с отдачей 135 «лошадок». Выпуск нового кроссовера от Fiat наладят а заводе в Аргентине, откуда потом паркетник отправится на другие рынки.