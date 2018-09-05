В ноябре Skoda Octavia в России можно купить на 180 000 рублей дешевле

Российские представители автопроизводителя Skoda сообщили, что в ноябре в стране начнут действовать новые выгодные предложения на покупку авто. В результате в этом месяце можно приобрести Skoda Octavia на 180 000 дешевле.

Согласно предоставленной информации Skoda не только предлагают выгодные условия покупки популярных моделей, но и продлили программы по утилизации, которые также обеспечат заметную скидку.

В ноябре Skoda Superb предлагают с наибольшей выгодой – 225 000 рублей, не менее популярная модель Octavia станет доступнее на 180 000 рублей. Помимо этого выгодные предложения снизят стоимость флагмана Rapid на 125 000 рублей.

Также представители Skoda отметили, что для клиентов, которые хотят воспользоваться кредитом, предусмотрены улученные процентные ставки, по которым Octavia предлагают по ставке в 3% годовых. Выгодные условия не обошли стороной и Kodiaq и другие популярные модели бренда.