Лучший обзор: В Ford разработали систему, распознающую дорожную разметку

Инженеры американской компании Ford создали новую систему Adaptive Front Lighting System, благодаря которой можно идентифицировать разметку и дорожные знаки. Такой информацией поделился пресс-центр Ford.

Разработчики представили систему, управляющую светом фар. При настройке технология использует полученную информацию о разметке и дорожных знаках. В правлении Ford решились на создание Adaptive Front Lighting System после опроса, проведенного среди водителей. Такая система предназначена для решения множества проблем.

При использовании данной системы водитель получает улучшенный обзор. За городом фары смогут изменять положение света, ориентируясь на поворот. Еще технология наделена способностью идентификации встречных автомобилей и отведением от него фар. Установка данной системы не повлечет за собой больших трат, так как многие современные автомобили снабжены камерами видеонаблюдения, которые учитывают расстояние. Создатели технологии использовали камеру, находящуюся за салонным зеркалом заднего обзора.