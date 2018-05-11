Титановые комплектующие и дизайн в стиле «Бегущего по лезвию»: Илон Маск построит новый пикап

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

Илон Маск, основатель американской компании Tesla намерен построить новый полностью электрический пикап. Новинка должна быть исполнена в футуристическом стиле либо обладать дизайном в духе фильма «Бегущий по лезвию».

Илон Маск акцентировал свое внимание на том, что его не интересует общий тираж созданных экземпляров грядущей модели. Впервые наброски готовящегося автомобиля был показан на презентации электрогрузовика Tesla, которая состоялась в 2017 году. На презентации Маск поведал о том, чего он ожидает от данного авто.

 

В интервью Илон Маск сообщил, что разработка данного авто является его личным желанием и в успехе машины он не заинтересован. Эту машины могут выпустить в ограниченном издании. По словам Маска, построенное авто получит большое количество титановых компонентов. Также Маск отметил, что прежде всего Tesla выпустит автомобиль, работающий на электрической энергии, значительно превосходящий по параметрам машину с бензиновым агрегатом.

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Автор - Дмитрий Павличко
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