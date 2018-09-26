Porsche 911 GT2 RS MR стал новым рекордсменом Нюрбургринга

Суперкар Porsche 911 GT2 RS MR стал новым рекордсменом трассы в Нюрбургринге среди серийных авто. «Северную петлю» за рекордные 6 минут 40,3 секунды преодолел пилот Ларс Керн.

Производитель Porsche вновь установил рекорд: 911 GT2 RS MR преодолел «Северную петлю» за 6 минут 40,3 секунды. Представители компании сочли заезд впечатляющим, поскольку он пройден за «фантастическое» время.

Для рекордного заезда Porsche 911 GT2 RS MR в Нюрбургринге автопроизводитель совместно с Manthey-Racing заметно доработал суперкар, однако подробностей об изменениях мало. Специалисты отметили, что обычно модель делают легче и форсируют мотор.

Ларс Керн управлял заднеприводной модификацией с бензиновым двигателем объемом 3,8 литра и производительностью в 700 «лошадей» при моменте силы в 750 Нм. Рекордсмен Porsche 911 GT2 RS MR получил увеличенные турбокомпрессоры и доработанную систему охлаждения, что позволило разогнать суперкар до 100 км/ч за 2,8 с. при максимальной скорости в 340 км/ч.