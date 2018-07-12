В Лос-Анджелес приедут черные версии Toyota Camry и Toyota Highlander

Сегодня, 17:00 \\ Авто/Мото

В ноябре текущего года откроется автосалон в Лос-Анджелесе, на котором представят Toyota Camry и Toyota Highlander в версиях Nightshade Edition. Оба автомобиля отличаются от стандартных исполнений только внешним обликом.

Премиальный седан Toyota Camry в модификации Nightshade Edition обустроили черными спойлером, молдингами, корпусами задних зеркал, радиоантенной, расположенной на верху, дверными ручками и 18-дюймовыми колесными дисками. Полноразмерный кроссовер Toyota Highlander в версии Nightshade Edition снабдили задним спойлером черного цвета, передними и противотуманными фарами с тонировкой и 19-дюймовыми колесными дисками, исполненными в черном оттенке.

 

 

В интерьере обоих авто стоит выделить коврики с начертанными на них логотипом специального издания. Новинки выйдут на рынок в количестве 5 000 штук. Выход автомобилей на американский рынок запланирован на январь 2019 года.

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Автор - Дмитрий Павличко
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