В Лос-Анджелес приедут черные версии Toyota Camry и Toyota Highlander

В ноябре текущего года откроется автосалон в Лос-Анджелесе, на котором представят Toyota Camry и Toyota Highlander в версиях Nightshade Edition. Оба автомобиля отличаются от стандартных исполнений только внешним обликом.

Премиальный седан Toyota Camry в модификации Nightshade Edition обустроили черными спойлером, молдингами, корпусами задних зеркал, радиоантенной, расположенной на верху, дверными ручками и 18-дюймовыми колесными дисками. Полноразмерный кроссовер Toyota Highlander в версии Nightshade Edition снабдили задним спойлером черного цвета, передними и противотуманными фарами с тонировкой и 19-дюймовыми колесными дисками, исполненными в черном оттенке.

В интерьере обоих авто стоит выделить коврики с начертанными на них логотипом специального издания. Новинки выйдут на рынок в количестве 5 000 штук. Выход автомобилей на американский рынок запланирован на январь 2019 года.