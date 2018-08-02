Honda показала обновленный хэтчбек Honda Civic Type-R

Сегодня, 10:42 \\ Авто/Мото

Японская автомобилестроительная компания Honda представила улучшенный хэтчбек Honda Civic Type-R, ориентированный на потребителя из Северной Америки. Новинка обзавелась обновленной мультимедийной системой и увеличенными подстаканниками.

Технические параметры машины не подверглись изменениям. Как и прежде, под капотом хэтчбека установлен 2-литровый турбомотор с отдачей 320 «лошадок». Он приводится в действие 6-диапазонной «механикой», а до первой «сотни» авто разгоняется за 5,7 секунд при максимальной скорости в 272 км/ч.

Интересно, что пересмотренная аудиосистема, встроенная в новинку, теперь обладает механическими управляющими кнопками и регулятором громкости. На блоке управления климат-контроля тоже появились регуляторы температуры и интенсивности обдува. Еще рестайлинговый Honda Civic Type-R обзавелся серым цветом, черными колесными дисками и фирменным обвесом от Honda, благодаря чему машина приобрела агрессивный облик.

 

Стоимость новинки пока держится в секрете. В текущем году «заряженный» Honda Civic Type-R смог установить пять рекордов на известных экстремальных треках в Европе.

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Автор - Дмитрий Павличко
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