Опубликованы снимки нового 1 000-сильного суперкара Aston Martin

Сегодня, 11:47 \\ Авто/Мото

Автопроизводитель Aston Martin представил новые фотографии суперкара Valkyrie в предсерийном исполнении. Все 150 экземпляров 1 000-сильного гипаркара были распроданы, несмотря на то, что стоимость модели до сих пор засекречена.

Уже в следующем месяце Aston Martin приступит к дорожным тестам Valkyrie, а продажи начнутся в следующем году. Адриан Ньюи руководит командой Red Bull и Aston Martin и сообщил, что модель почти готова.

Согласно опубликованным фотографиям гиперкар Aston Martin Valkyrie получила уникальный окрас кузова: плавный переход из темно-синего в светло-голубой. Разработчики уверены, что модель получит колоссальный уровень прижимной силы.

 

 

Aston Martin Valkyrie получил улучшенную аэродинамику и атмосферник V12объемом 6,5 литра с отдачей в 1 000 «лошадей». Модель создана по технологии болидов «Формула-1», что обеспечивает отличную динамику, которая пока не известна. Силовая установка Valkyrie позволит разгоняться до 402 км/ч при массе в 1 030 кг. Гиперкар Aston Martin получил набор аккумуляторов Rimac, которые отличаются низким весом.

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Автор - Татьяна Рязанская
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