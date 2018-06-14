Видео: Супер-купе Polestar 1 с карбоновым кузовом прошло краш-тест

Шведскими машиностроителями проведен краш-тест модели Polestar 1. Для испытания были выбраны самые жесткие условия удара. Polestar является суббрендом компании Volvo.

Модель 1 является первой машиной новой марки, и накануне претерпела краш-тест. Автомобиль получил карбоновый кузов, и разработчикам было важно знать, как себя поведет композитный материал в ДТП, ведь раньше они не использовали карбон для машиностроения.

В рамках краш-теста супер-купе Polestar 1 на скорости 56 км/ч врезалось в недеформируемый барьер со 100% перекрытием. Испытания были показаны на видео. При этом разработчики не озвучили результаты теста, но заявили, что довольны им, так как проверка позволила им понять, что они правильно проектировали машину. Известно, что Polestar 1 еще будет испытываться, и для краш-тестов выбран центр Volvo в Гётеборге (Швеция).

Polestar 1 показали общественности в минувшем году. Автомобиль оснащен комбинированной силовой установкой на базе турбированного бензинового двигателя отдачей 380 л.с. С ним взаимодействуют два электрических агрегата, мощность каждого из которых составляет 109 л.с., а также 46-сильный электромотор. Последний выполняет роль стартер-генератора. Емкость аккумулятора купе равна 34 кВт-ч. Мощность гибридной установки машины составляет 600 л.с./1 000 Нм.

Супер-купе Polestar 1 появится на европейском рынке в следующем году по цене в 155 000 евро. Машина будет доступна по подписке на 2-3 года.