Для России назван прайс на обновленную Mazda 6

С обновлением Mazda 6 обзавелась адаптивной светодиодной оптикой, виртуальным кокпитом и турбированным агрегатом. Накануне японцы сообщили, по какой цене в России будет предлагаться седан.

Минимальная стоимость обновленной Mazda 6 в России составит 1 431 000 рублей. В сравнении с дорестайлинговой версией машина, новинка подорожала на 74 000 рублей.

Обновленная Mazda 6 дебютировала год назад в Лос-Анджелесе. Японцы наделили машину иной радиаторной решеткой, пересмотренными бамперами и несколько измененными фарами. Также для автомобиля предусмотрены светодиодная адаптивная подвеска, воздухозаборник переднего бампера с активными элементами, закрывающимися на высокой скорости для улучшения аэродинамики.

Салон Mazda 6 с обновлением получил новую фронтальную панель, виртуальный кокпит. Также седану перенастроили подвеску, улучшили рулевое управление и усилил кузов.

В базовом исполнении Mazda 6 2018 будет продаваться в России с мотором 2.0 отдачей 150 л.с./213 Нм. С улучшенным агрегатом 2.5 отдачей 194 л.с./258 Нм автомобиль предложат в РФ за 1 616 000 рублей. Также в силовой линейке седана появился турбодвигатель 2.5 с 6-АКПП. Его отдача равна 231 л.с./420 Нм. С таким мотором автомобиль будет стоить минимум 2 172 000 рублей.