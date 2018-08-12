Audi создала особый концепт для мультфильма с Уиллом Смитом

Немецкие машиностроители показали виртуальный прототип Audi, получивший название RSQ e-tron. Этот прототип послужит транспортом для героя мультфильма, которого озвучит Уилл Смит.

Речь идет об анимационном фильме «Камуфляж и шпионаж». Мультфильм выйдет на экраны осенью следующего года, и расскажет о приключениях спецагента Ланса Стерлинга. Голосом с протагонистом поделился голливудский актер Уилл Смит, а автомобиль для шпиона разработала компания Audi в сотрудничестве со мультипликационной студией Blue Sky Studios.

Audi RSQ e-tron представляет собой двухместный электрокар с беспилотным управлением. Машина оснащена голографической приборной панелью, разнообразными шпионскими гаджетами и наделена искусственным интеллектом.

Примечательно, что Audi и Уилл Смит уже не в первый раз сотрудничают. В 2004 году для фильма «Я, робот», в котором актер сыграл главную роль, Audi разработала концепт RSQ, и именно этот автомобиль стал основой для нового RSQ e-tron.