Компания BMW назвала цены на новый кабриолет 8-Series

Баварский автогигант показал широкой публике премиальный BMW 8-Series Cabrio. В Россию новинка также попадёт, однако, лишь в одной доступной комплектации.

Кабриолет 8 серии оснащён мягкой крышей, которая складывается за 15 секунд при скорости до 50 км/ч благодаря инновационной системе электропривода. Помимо этого, в качестве дополнительного оснащения, суперкар получил систему обогрева шеи потоками теплого воздуха и кожаный салон, в отделке которого, (а также – на приборной панели) использовались элементы из высокопрочного стекла.

В базовом оснащении BMW M850i xDrive включена фирменная лазерная головная оптика Laserlight, автоматически управляющая дальним и ближним светом, передние кресла с подогревом и дополнительными регулировками, а также спортивный руль, премиальный аудиокомплекс Harman Kardon, усиленная тормозная система класса M Sport и модифицированная мультимедийная система с большим проекционным экраном. Среди дополнительных опций стоит выделить адаптивную подвеску M Professional и множество различных аксессуаров для придания автомобилю большей оригинальности и индивидуальности.

Под капотом полноприводного кабриолета установят 4,4-литровый 8-цилиндровый бензиновый мотор с двойным турбированием, развивающий мощность до 530 «лошадей» и агрегирующий с 8-ступенчатой автоматической КПП Steptronic Sport. Старт продаж нового BMW 8-Series Cabrio M850i xDrive в России запланирован на начало весны следующего года, стоимость его составит не менее 9 млн 110 тыс. рублей.