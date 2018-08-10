Новый ЗАЗ-968 «Запорожец» продается за 30 000 евро

Легендарный ЗАЗ-968 «Запорожец» стал достаточно редким явлением на дорогах, однако, как оказалось, до сих пор его можно купить и, более того, в идеальном состоянии. Один такой экземпляр предлагается на немецком сайте AutoScout24.

На вышеназванном портале появилось объявление о продаже модели ЗАЗ-968 «Запорожец», пробег которой составляет всего 6 км. Машина сошла с конвейер в 1987 году, имеет оригинальные кузов и двигатель. Владелец транспортного средства готов расстаться с ним за 30 000 евро (2,24 млн рублей).

В объявлении говорится, что предлагаемый ЗАЗ-968 «Запорожец» 37 лет простоял в гараже. Летом 2017 года машина подверглась полному восстановлению, ее аутентичность сохранена почти на 100%. Автомобиль имеет «неродные» покрышки и аккумулятор.

Напомним, этот же ЗАЗ-968 «Запорожец» годом ранее предлагался за 60 000 евро (4,5 млн рублей). Однако покупатель на машину так и не нашелся, вследствие чего продавец автомобиля вдвое снизил его ценник.

К слову, в начале нынешнего года в Барнауле предлагался «Запорожец» 1987 года за полмиллиона рублей. Машина с пробегом в 17,5 тыс. км бережно эксплуатировалась и не ездила в зимнее время.