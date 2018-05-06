Предприятие KIA Motors Rus меняет организационную структуру

Сегодня, 14:01 \\ Авто/Мото

Компания KIA Motors Rus получила статус региональной штаб-квартиры, что позволит ей вести деятельность не только на территории России, но и ещё в шести странах СНГ.

Под директорию отечественного предприятия отныне подпадают Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан – рынки этих стран ранее находились в зоне ответственности Киевской штаб-квартиры, отвечающей за Восточную Европу. Как заявил топ-менеджер  компании KIA Чжон Вон Чжон, смена организационной структуры в сторону увеличения ответственности и влияния KIA Motors Rus на другие страны – логичный итог многолетнего сотрудничества корейского бренда с представителями отечественной дистрибуции.

 «В планах компании сейчас – создание всех условий для того, чтобы KIA стала самой популярной маркой авто на новых для нас рынках, также мы планируем укрепление связей с региональными штаб-квартирами и местными официальными дилерами бренда в этих шести странах» – заявил Чжон Вон Чжон.

Стоит напомнить, что именно компания KIA на данный момент является лидирующей в России по количеству проданных иностранных автомобилей с более чем 160 тысячами экземпляров, реализованных за 2018 год.

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