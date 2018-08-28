Lexus выпустит особую версию внедорожника Lexus LX 570

Ограниченная тиражом в 500 экземпляров, модель внедорожника Lexus LX 570 Inspiration Series будет представлена японским автогигантом на ноябрьском мотор-шоу в Лос-Анджелесе.

От оригинального LX 570 новинку будет отличать глубокий черный цвет кузова, получивший название Black Onyx, а также темные 21-дюймовые эксклюзивные диски. Черными сделают и внутреннюю секцию фар с радиаторной решеткой, отделанной хромом. Из других существенных изменений премиального внедорожника стоит выделить плотную тонировку стекол, темные «противотуманки» и головную оптику. В отделке салона будут преобладать два цвета: белая кожа Moonlight White из полуанилина для сидений и приборной панели, а также – черный потолок.

В остальном оснащении автомобиля изменений не произошло: двухрядный салон с подогревом всех сидений, многозональный климат-контроль на 4 режима работы и регулировка рулевой колонки. Помимо этого, Lexus LX 570 Inspiration Series получит мультимедийный сенсорные дисплеи для задних пассажиров, премиальную звуковую систему с 19 колонками от Mark Levinson и ящик для охлаждения напитков.

Под капотом у «люксового» внедорожника окажется 5,7-литровый 6-цилиндровый двигатель отдачей в 388 лошадей и 8-ступенчатой автоматической КПП. Стоимость особой версии Lexus LX 570 в США стартует со 100 420 долларов (почти 6 600 тысяч рублей).