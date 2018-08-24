BMW объявила цены на обновленные BMW i3 и i3s для России

Баварцы озвучили ценники на BMW i3 и i3s нового поколения для России. Новинки получили увеличенный запас хода и современное оборудование.

Электрокары BMW i3 и i3s получили аккумулятор на 42,2 кВт-ч, который увеличил запас хода новинок в среднем на 30%. Теперь они могут без подзарядки проехать более 260 км.

Оба электрокара уже можно заказать в России. Стоимость модели BMW i3 составляет 3 840 000 рублей. Версия i3s обойдется отечественному потребителю в 4 140 000 рублей.

BMW i3 оснащается электродвигателем на 170 л.с. С ним машина разгоняется до «сотни» за 7,3 с. Модель i3s получила агрегат тягой 184 л.с., с которым автомобиль набирает скорость в 100 км/ч за 6,9 с.

BMW i3 можно заряжать от розетки, однако на зарядку аккумулятора на 80% уходит 15 часов. Если использовать специальный настенный зарядный терминал, то это время сокращаться до 3,1 часа. 50-киловаттная зарядная станция «заправит» электрокар за 45 минут.

В стандартном виде BMW i3 продается с кузовом в цвете «Белый Каппарис». Салон базовой версии модели отделан материалом Neutronic. Автомобиль оснащается климатической установкой, подогреваемыми передними креслами, круиз-контролем, светодиодными фарами, навигатором Business. i3s отличается от i3 другими бамперами, крышей, передними черными глянцевыми стойками и колесными дисками на 20 дюймов с шинами разного размера.