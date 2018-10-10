Спортпрототип LADA EVA «взорвал» интернет

Сегодня, 10:55 \\ Авто/Мото

Пользователи сети обсуждают забытый советский суперкар LADA EVA. В свое время у этого автомобиля не было равных, но он так и не проявил себя в автомобильном спорте, так как его проект был закрыт.

Экстремальный хэтчбек LADA EVA появился в 1987 году. Автомобиль является детищем Экспериментальной вильнюсской фабрики. Разработка машины велась под руководством гонщика Стасиса Брундзы.

Накануне в соцсетях появились фотографии и описание характеристик модели LADA EVA, которые удивили публику. Автомобиль стал неожиданностью для современного зрителя, не знавшего, что советские машиностроители в 80-е годы прошлого века могли создавать легковой транспорт с силовой установкой, производительность которого составляла 300 л.с. Более того, машина оснащалась мотором от обычного ВАЗ-2106. Однако агрегат был серьезно модернизирован.

 

 

 

В целом LADA EVA очень сильно напоминает «восьмерку», но только внешне. Гоночный автомобиль получил особую подвеску, обвес и другие компоненты. К слову, машина была крайне необычной для своего времени, ведь она превосходила по мощности такие модели как Porsche 911 Carrera CS, BMW M5, имела яркую внешность, а любители «ретро» до сих пор ищут у коллекционеров календари с изображением LADA EVA.

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