В Китае стартовали продажи нового кроссовера Changan CS35 Plus

В Поднебесной поступил в продажу новый версия кроссовера местной компании Changan. От своей предыдущей генерации CS35 Plus будет отличаться габаритами и элементами дизайна.

Впервые новинку показали на автосалоне в Чэнду в конце августа. Из значительных изменений, произошедших с модифицированным кроссом Changan CS35, стоит выделить увеличенную длину кузова на 175 мм – габаритные размеры авто теперь составляют 4335х1825х1660 мм, а расстояние между осями, равная 2 600 мм, также увеличилось на 40 мм. Помимо этого, кроссовер получил узкую светодиодную головную оптику, уменьшенную радиаторную решетку, задние огни, объединенные в один сегмент LED-полоской, а также новые передний и задний бампера.

Что касается салона CS35 Plus, то здесь нужно отметь полу-виртуальную приборную панель, стильный руль с планкой и модернизированные блок климат-контроля с центральной консолью. Под капотом паркетника установлен бензиновый агрегат объемом 1,6 литра, развивающий мощность до 128 «лошадей» и агрегирующий с 5-диапазонной механической трансмиссией или 6-ступенчатой автоматической КПП.

Стоимость нового паркетника Changan CS35 Plus стартует с 69 900 юаней за базовую комплектацию и достигает 104 900 юаней за версию «люкс» (660-990 тысяч рублей по актуальному курсу).