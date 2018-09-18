В Китае стартовали продажи нового кроссовера Changan CS35 Plus

Сегодня, 08:52 \\ Авто/Мото

В Поднебесной поступил в продажу новый версия кроссовера местной компании Changan. От своей предыдущей генерации CS35 Plus будет отличаться габаритами и элементами дизайна.

Впервые новинку показали на автосалоне в Чэнду в конце августа. Из значительных изменений, произошедших с модифицированным кроссом Changan CS35, стоит выделить увеличенную длину кузова на 175 мм – габаритные размеры авто теперь составляют 4335х1825х1660 мм, а расстояние между осями, равная 2 600 мм, также увеличилось на 40 мм. Помимо этого, кроссовер получил узкую светодиодную головную оптику, уменьшенную радиаторную решетку, задние огни, объединенные в один сегмент LED-полоской, а также новые передний и задний бампера.

Что касается салона CS35 Plus, то здесь нужно отметь полу-виртуальную приборную панель, стильный руль с планкой и модернизированные блок климат-контроля с центральной консолью. Под капотом паркетника установлен бензиновый агрегат объемом 1,6 литра, развивающий мощность до 128 «лошадей» и агрегирующий с 5-диапазонной механической трансмиссией или 6-ступенчатой автоматической КПП.

Стоимость нового паркетника Changan CS35 Plus стартует с 69 900 юаней за базовую комплектацию и достигает 104 900 юаней за версию «люкс» (660-990 тысяч рублей по актуальному курсу).

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В сети рассекретили дизайн нового компакт-кросса Volkswagen

Несмотря на то, что немецкий автопроизводитель Volkswagen относительно недавно предложил на рынке два кроссовера, компания готовит новый компакт-кросс. В сети рассекретили дизайн модели, опубликовав...

В ночном клубе Москвы избили рэпера Гуфа

 Музыкант уже обратился в полицию. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) получил...

Салон нового внедорожника Mercedes-Benz GLB рассекречен шпионами в сети

Компания Mercedes-Benz собирается выпустить новый кроссовер GLB. Этим летом в сети...

Владимир Зеленский впервые высказался о своем участии в президентских выборах

 По словам шоумена, который прославился благодаря «Студии Квартал-95», у него есть...

Специалисты рассказали о проблемах Toyota Camry с пробегом

Седан Toyota Camry достаточно популярен в России, поскольку отличается надежностью. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ