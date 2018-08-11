Корейцы показали «подогретый» Hyundai i30 Fastback N-Line

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Корейские машиностроители готовят для рынка Европы фастбек Hyundai i30 Fastback N-Line. Автомобиль получил более спортивную внешность, измененный салон, а также особые настройки подвески, мотора, выпускной системы, а также дополнительное оборудование.

Модель Hyundai i30 Fastback N-Line появится на европейском рынке к концу нынешнего года. Машина наделена передним бампером с серебристой окантовкой, сетчатой радиаторной решеткой, фарами с черным обрамлением, задним бампером с большим отражателем и диффузором. Салон автомобиля изменился за счет кресел и руля спортивного образца. Также интерьер машины дополнен металлическими накладками на педалях и N-рычагом трансмиссии с особым дизайном.

Hyundai i30 Fastback N-Line с мотором 1.4 T-GDI тягой 140 л.с. наделен доработанными подвеской и выхлопной системой, улучшенным откликом мотора на нажатие гашетки, увеличенными тормозными дисками, «катками» размерностью 18 дюймов и покрышками Michelin Pilot Sport 4.

 

 

Для «подогретого» фастбека доступен новый двигатель 1.0 с турбонаддувом, производительность которого составляет 120 л.с. С таким мотором машина продается исключительно с 17-дюймовыми литыми колесными дисками.

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