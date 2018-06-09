Кабриолет BMW 8-Series рассекречен на новых фото

В интернете появились официальные фото нового кабриолета BMW 8-Series, однако их рассекретил не сам производитель, а портал Autotijd.be.

Уточним, что в Сеть «просочились» реалистичные компьютерные визуализации «топового» кабриолета BMW M850i xDrive. Автомобиль оснащен агрегатом 4.4 V8, производительность которого составляет 530 л.с. Ожидается, что машина будет показана общественности в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе, которое стартует 30 ноября 2018 года, и продлится до 9 декабря.

Портал Autotijd.be утверждает, что BMW M850i xDrive будет комплектоваться 8-АКПП Steptronic, активным дифференциалом и тормозной системой M Sport. О динамических показателях автомобиля ничего не говорится, но напомним, что купе BMW 8-Series нового поколения набирает «сотню» за 3,7 с. Порог скорости кабриолета обозначен на 250 км/ч.

Напомним, актуальная версия купе BMW 8-Series предлагается в России в модификациях M850i xDrive и 840d xDrive. Для первой предусмотрен бензиновый дважды турбированный агрегат 4.4. Вторая версия продается с дизельным мотором 3.0. Стоимость машины в РФ составляет от 6,6 млн рублей.