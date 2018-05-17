Тюнеры вернули V8 экстремальному пикапу Ford F-150 Raptor

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Тюнинг-ателье Hennessey Performance из Техаса показало результаты своей работы над пикапом Ford F-150 Raptor. Под капотом машины разместился двигатель с восемью цилиндрами, хотя после смены генерации в моторной гамме остался только 6-цилиндровый агрегат.

Ford F-150 Raptor нового поколения появился в 2015 году, тогда 6,2-литровый V8 заменил 3,5-литровый V6 линейки EcoBoost с отдачей 457 лошадиных сил. Сегодня тюнеры из Hennessey решили вернуть «восьмёрку» внедорожному пикапу.

Модель получила 5,0-литровый мотор V8 от Mustang, который дополнил 2,9-литровый приводный нагнетатель. В итоге силовая установка развивает 769 лошадиных сил и сочетается с серийным «автоматом» на десять передач.

«Заряженный» Ford F-150 Raptor способен разгоняться до 96 км/ч с места за 4,1 с. Четверть мили пикап проезжает за 12,2 с. Ателье планирует выпустить всего 100 таких тюнинговых автомобилей. Стоимость одного экземпляра составит 147 950 долларов, что почти в три раза дороже стандартного F-150 Raptor.

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