«АвтоВАЗ» планирует выпускать багги на основе LADA Granta

Официальные представители ПАО «АвтоВАЗ» сообщили, что российская компания возьмётся за реализацию нового проекта, в рамках которого будет разработан багги. Платформу внедорожная новинка позаимствует у LADA Granta.

Открытый внедорожник, рассчитанный на четверых, обещают продавать по низкой цене. К настоящему времени готов первый экземпляр, который получил оригинальный кузов и половую панель от Granta. Новинку выкрасили в ярко-зелёный оттенок.

Уточняется, что собран был пляжный вариант, тогда как у багги от LADA будет ещё несколько версий. На той же основе планируется построить и легкий фермерский грузовик. Первый прототип оснастили серийным мотором от LADA Granta, а также коробкой передач, тормозами и электроникой от этой же модели.

Для новинки предусмотрен только передний привод, однако у неё должна появиться независимая подвеска всех колёс и самоблокирующийся межколёсный дифференциал. Подрамники машина позаимствует у раллийных LADA.

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» уже предпринимал попытки выпустить багги. Так, в прошлом году компания представила машину «УРА», которую должна была выпускать дочерняя «Бронто».