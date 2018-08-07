Tata выпустила новый кроссовер на базе Land Rover Discovery Sport

В Индии состоялась презентация самого дешевого флагманского внедорожника Land Rover Discovery Sport – Tata Harrier. Индийский бренд Tata принадлежит британскому автопроизводителю Jaguar Land Rover.

В основу Tata Harrier легла архитектура внедорожника Land Rover, что произошло впервые. При этом инженерам удалось сделать паркетник порядком дешевле за счет более простой конструкции и ряда изменений. Бюджетный паркетник получил двухуровневое исполнение передних фар, фирменную «парящую» крышу.

Под капотом Tata Harrier предложена только дизельная силовая установка Fiat объемом 2,0 литра с отдачей в 140 «лошадей». В качестве трансмиссии предложены коробка-автомат или МКПП. Для Индии внедорожник доступен по цене от 22 тысяч долларов или 1 440 000 рублей. Отметим, что самая простая комплектация Land Rover Discovery Sport в России доступна за 2 772 000 рублей.