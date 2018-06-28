Салон нового внедорожника Mercedes-Benz GLB рассекречен шпионами в сети

Компания Mercedes-Benz собирается выпустить новый кроссовер GLB. Этим летом в сети публиковали снимки экстерьера автомобиля, а теперь был рассекречен салон.

Судя по фотографиям, интерьер нового Mercedes-Benz GLB будет выполнен в стилистике «младшей» модели A-Class. В частности, автомобили получили одинаковую переднюю панель с вентиляционными дефлекторами круглой формы, идентичную центральную консоль, а также виртуальную приборную панель и тачскрин мультимедийной системы, объединённые под одним стеклом.

Напомним, что касается экстерьера, Mercedes-Benz GLB пока видели только в защитном камуфляже, но он не мешает рассмотреть головные фары и задние фонари модели. Новинка должна занять в модельной линейке место между GLA и GLC.

Кроссовер будет доступен с двумя рядами кресел, а за доплату покупателям предложат семиместную компоновку салона. Новинку построят на платформе MFA2, которую уже применяли на хэтчбеке A-Class.

Ожидается, что моторная гамма Mercedes-Benz GLB будет включать в себя 134- или 161-сильный агрегат объёмом 1,33 л и 2,0-литровый двигатель с отдачей в 188 л. с. Помимо этого, авто предложат в «заряженных» модификациях AMG.

Производство модели организуют на предприятии в мексиканском городе Агуаскальентес. В продажу Mercedes-Benz GLB должен поступить осенью 2019 года, цены пока неизвестны.