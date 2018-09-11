В Сан-Паулу покажут особый Nissan Kicks для меломанов

Компания Nissan решила порадовать автомобилистов-меломанов, анонсировав модифицированную версию своего нового внедорожника Kicks. Официальная презентация новинки пройдет на мотор-шоу в бразильском Сан-Паулу, которое состоится в начале ноября.

Nissan Kicks Rhythm разрабатывался местным подразделением японского автогиганта. Главным отличием от стандартной версии кроссовера будет наличие инновационной аудиосистемы, создатели которой обещают первоклассное звучание треков и «эффект присутствия» на концерте любимой группы. Высокое качество звука гарантируют 10 динамиков, 4 из которых – расположены в подголовниках сидений, а также сабвуфер в багажном отделении. Также система оборудована ручным эквалайзером, работающим на 4 режима воспроизведения: джаз, кантри, рок-музыка и кинематограф.

Кроме того, Nissan Kicks Rhythm оборудуют дополнительной шумо- и виброизоляцией, что значительно повысит комфорт во время прослушивания музыки. Помимо этого, у «музыкального» SUV появятся стильные голубые вставки по поверхности кузова, на радиаторной решетке и зеркалах заднего вида, а салон авто будет выполнен в оригинальных серых тонах с синей прострочкой сидений и голубыми элементами отделки на приборной панели.

В технической составляющей внедорожника изменений не произошло: под капотом у Kicks установят 1,6-литровый «атмосферник», развивающий мощность до 114 «лошадей», работающий совместно с вариатором. На данный момент неизвестно, выйдет ли модификация Rhythm в серийное производство или же дело ограничится концепт-каром.