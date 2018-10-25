В сети рассекретили дизайн нового компакт-кросса Volkswagen

Несмотря на то, что немецкий автопроизводитель Volkswagen относительно недавно предложил на рынке два кроссовера, компания готовит новый компакт-кросс. В сети рассекретили дизайн модели, опубликовав фото.

Новый компакт-кросс Volkswagen предложат исключительно на рынке Северной Америки. Напомним, что T-Roc вывели на европейский рынок в прошлом году, недавно был показан T-Cross, однако на этом бренд решил не останавливаться.

В планах Volkswagen расширить линейку внедорожников компактными представителями. На данный момент продолжается разработка компакт-кросса для Северной Америки, где нет первых двух моделей. В сети опубликовали первый снимок новинки, рассекретив дизайн.

Компакт-кросс Volkswagen в первую очередь будет конкурировать с Jeep Renegade, Honda HR-V и Toyota C-HR. На данный момент других подробностей о модели нет.