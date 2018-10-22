АвтоВАЗ сертифицировал «подогретый» универсал LADA Vesta SW Sport

«Заряженный» универсал LADA Vesta SW Sport ранее обсуждался в интернете после появления нескольких фотографий тестового прототипа этой машины. Теперь же появилась информация, согласно которой компании «АвтоВАЗ» выдано расширенное ОТТС на модель Vesta, и в документе не обошлось без «сюрприза».

В ОТТС имеются данные о модификациях GFLS30 и GFKS30, оснащенных двигателем 1.8 отдачей 145 л.с. GFLS30 представляет собой ранее показанный седан LADA Vesta Sport, который скоро отправится на рынок. GFKS30, как полагают эксперты, является «заряженным» универсалом.

На прошлой неделе интернет «взорвали» снимки автомобильных папарацци, на которых запечатлен универсал в камуфляже. Тогда общественность предположила, что «шпионы» показали модель LADA Vesta SW Sport. «АвтоВАЗ» на это никак не отреагировал. Более того, ранее в компании говорилось, что такая машина вряд ли появится в модельном ряду отечественного автогиганта.

Согласно ОТТС, высота универсала LADA Vesta SW Sport составляет 1 478 мм, что немного более чем на 30 мм меньше, чем у стандартного «сарая». Колея машины расширена до 1 528 мм. Пару вазовскому агрегату новинки составит трансмиссия от Renault. Из-за обвеса автомобиль будет лишен фаркопа.