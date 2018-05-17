«АвтоВАЗ» поставит на Кубу более 500 автомобилей LADA

В компании «АвтоВАЗ» сообщили о скором подписании соглашения на поставку 513 автомобилей LADA на Кубу, для госслужащих, полицейских и таксистов.

Напомним, весной текущего года «АвтоВАЗ» продал в кубе 344 седана LADA Vesta. Эти автомобили отправились в таксопарк. До этого в Гавану были поставлены двух- и трехрядные Largus.

«АвтоВАЗ» работает над расширением географии присутствия своих моделей. Сейчас автомобили LADA можно купить в России, Европе, Тунисе, Боливии и Чили. Однако в будущем году производитель намерен наладить продажи своей продукции на территории Парагвая, Уругвая, Перу и Эквадора, для его уже сейчас ведет переговоры с потенциальными партнерами в перечисленных странах.

В нынешнем году экспорт компании марки LADA составил более 23 тысяч автомобилей, что на 65% больше в годовом сравнении.