Datsun отзывает в России более 200 авто из-за проблем с подушкой безопасности

Представители Datsun заявили об официальном отзыве 211 авто в России. Сервисная кампания затронет седаны и хэтчбеки on-DO и mi-DO, сошедшие с конвейера с 3 по 20 апреля текущего года.

Как сказано на официальном портале Росстандарта, Datsun проведёт в РФ сервисную акцию из-за дефекта подушек безопасности. Проблема в том, что в рулевое колесо в отзываемых транспортных средствах установили несоответствующий модуль подушки безопасности. Данная ошибка может стать причиной недостаточно надёжной фиксации упомянутого модуля в руле, сказано в публикации ведомства.

Сервисные центры проверят отзываемые экземпляры Datsun on-DO и mi-DO, а также заменят рулевое колесо в случае необходимости. Ремонтные работы будут проведены за счёт компании-производителя.

Стоит напомнить, что в минувшем году в России под отзыв попало 17 778 машин Datsun, выпущенных с конца 2015 по начало 2017 года. Из-за ошибки в процессе производства владельцы этих автомобилей могли столкнуться с утечкой топлива.