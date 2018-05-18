Morgan разработала новый флагманский спорткар

Британский автопроизводитель Morgan разработал новый флагманский спорткар, который получит кузов купе и родстер. В основу новинки, которую представят уже в середине 2020 года, ляжет новая архитектура из алюминия.

В линейке Morgan появится новый флагманский спорткар, который построят с нуля самостоятельно. Новинка получит новую архитектуру, которая рассчитана на гибридные и полностью электрические моторы. Платформа Morgan из алюминия получит такое же исполнение, как и Aero, однако порядком жестче и в два раза выше.

Стив Моррис, исполнительный директор бренда, уточнил, что новинка не заменит спорткары Aero и Plus 8, поскольку модели перестали собирать после окончания контракта с BMW, который предполагал предоставление моторов. В результате новинка обретет полную самостоятельность. Новый флагманский гиперкар Morgan представит семилетние труды компании, однако пока информации о техническом оснащении модели почти нет.