Тюнинговый Dodge Charger для SEMA получил карбоновый кузов и мотор от Demon

Американское тюнинг-ателье Speedkore подготовило маслкар Evolution для шоу SEMA. Новинка выглядит как Dodge Charger образца 1970 года, а под капотом при этом скрывается компрессорный двигатель от Challenger SRT Demon.

Автомобиль получил индивидуально спроектированную раму и карбоновые кузовные панели. Встроенный каркас безопасности позволил повысить жёсткость кузова на кручение. В моторном отсеке нового Evolution расположился 6,2-литровый агрегат V8 с приводным нагнетателем.

На данном двигателе были заменены топливные форсунки и приводной шкив, а впускные и выпускные коллекторы были переработаны. Благодаря доработками производительность мотора выросла до с 850 до 979 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступила 6-диапазонная «механика» Tremec T-56.

Маслкар оснастили амортизационными стойками, которые можно отрегулировать по жесткости и высоте. Также следует упомянуть, что машина получила тормоза Brembo с 6- и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади соответственно.

Стоит отметить, что тюнеры из Speedkore три года назад представили гиперкар Tantrum, созданный на базе Tantrum. Авто оборудовали 1 673-сильным 9,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом от Mercury Marine.