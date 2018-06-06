Hyundai представил роскошную версию кроссовера Hyundai Creta Diamond

Представители южнокорейского автопроизводителя Hyundai представили роскошную версию кроссовера Creta. Компания разработала новую топовую модификацию Diamond компакт-кросса, которую представят в рамках автосалона в Сан-Паулу в ноябре.

Несмотря на то, что презентация новой версии кроссовера состоится только в следующем месяце, уже известны некоторые подробности. Hyundai Creta Diamond получил уникальную обивку в салоне из перфорированной белой кожи со вставками коричневого цвета.

Также Hyundai Creta Diamond обзавелся новым дизайном задних фар с LED-матрицами, крупный спойлер сзади, переработанные наружные черные зеркала и крышу из стекла. Ожидается, что в движение новую версию будет приводить битопливный «атмосферник» с отдачей в 156 и 166 «лошадей». В качестве трансмиссии доступна коробка-автомат на шесть скоростей и передний привод.