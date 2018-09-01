Михаил Рябов больше не возглавляет «LADA Ижевск»

Представители «АвтоВАЗ» сообщили о кадровых изменениях, которые вступают в силу с 1 ноября. В результате уже со следующего месяца Михаил Рябов покинет пост генерального директора «LADA Ижевск».

С ноября Михаил Рябов займет пост вице-президента ПАО «АвтоВАЗ» оставив пост гендиректора «LADA Ижевск». Напомним, что предыдущую должность он получил в феврале 2014 года. Теперь должность директора предприятия в Ижевске возглавит Денис Носов, который является директором производства изделий из пластика ПАО «АвтоВАЗ» в Тольятти.

Отметим, что Николай Строков, который занимает должность вице-президента по сборке авто LADA, перевели на предыдущую должность Дениса Носова. Теперь Строков будет отвечать за выпуск автокомпонентов. Подытожив переназначение представители «АвтоВАЗ» отметили, что это обычные кадровые изменения в автоиндустрии. Также новые должности помогут обеспечить профессиональный рост и развить новые навыки. Президент компании добавил, что это позволит укрепить отношения внутри, что положительно скажется на работе.



