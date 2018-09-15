Для автомобильных съемок Ford Edge ST был доработан

Американский производитель Ford модифицировал Edge ST специально для съемок кинокартин Pursuit Systems в Голливуде. «Заряженная» версия внедорожника стала основой для управления камерами.

С помощью модифицированного Ford Edge ST будут осуществляться сложные съемки. Для этого на кузов кроссовера установили прочный механизм крана оператора, а также камеру с системой стабилизации.

Для удобства съемочным Ford Edge ST можно управлять с помощью дистанционного пульта, поэтому присутствие оператора в машине не обязательно. В результате кроссовер открывает множество возможностей для съемок, которые ранее считались невозможными.

«Камерокар» Ford Edge ST из-за установленного оборудования стал тяжелее на 450 кг, однако специалистам удалось сохранить его технические и динамические показатели как обычного автомобиля.