Авторынок России пополнился купеобразным кроссовером Audi Q8

Audi Q8 представляет собой первое кросс-купе своей марки. Автомобиль уже доступен в России по предзаказу, и его рублевый ценник официально озвучен.

Купеобразный кроссовер Audi Q8 предлагается в России минимум за 5 100 000 рублей. До отечественных шоу-румов модель доберется в декабре нынешнего года.

Audi Q8 дебютировал минувшим летом в Шэньчжэне (КНР). В основу автомобиля взята модульная платформа MLB концерна Volkswagen, на которой уже построены Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Volkswagen Touareg третьей генерации. Машина получила габариты 4,99х2х1,71 м при колесной базе в 3 м и дорожном просвете в 210 мм. Опционально кроссовер будет продаваться с адаптивной пневмоподвеской, которая в зависимости от условий дороги, может менять клиренс в диапазоне 90 мм.

Силовая линейка кросс-купе Audi Q8 в России представлена безальтернативным бензиновым мотором 3.0 с технологией MHEV («мягкий гибрид»). Пару ДВС составляет стартер-генератор. Силовая установка комплектуется РКПП и полным приводом. Ее производительность составляет 340 л.с.

В стандартном исполнении кроссовер Audi Q8 оснащается подвеской с регулируемой жесткостью амортизаторов, круиз-контролем с ограничителем скорости, LED-осветителями, задними датчиками парковки, багажной дверью с электроприводом, климатической установкой и передними креслами с электрической регулировкой.