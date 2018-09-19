Новый BMW 330e iPerformance выйдет на рынок в 2019 году

В текущем году на Парижский автосалон BMW привезла новый седан BMW 3 Series, который выйдет на рынок весной 2019 года. Интересно, что в продажу поступят только бензиновые версии седана, тогда как гибридное исполнение BMW 330e iPerformance появится на авторынке летом следующего года.

По словам представителей баварской компании, новый BMW 330e iPerformance сможет на электротяге преодолеть дистанцию в 60 км, что на 30% больше дальности хода предыдущей модификации. Подкапотное пространство гибридного седана займет 185-киловаттная установка, но возможно и внедрение более мощного 215-киловаттного мотора. Вместе с традиционным ДВС функционирует 8-скоростная трансмиссия StepTronic. Первую «сотню» электрифицированный седан набирает за 6,0 секунд.

Из-за встроенного экологического силового агрегата немного уменьшится пространство в багажном отсеке, но зато машину снабдят дополнительными функциями. Стандартная версия BMW 330e iPerformance обзаведется опцией кондиционирования отопительной системы и климат-контролем.