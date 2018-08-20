В России отзывается 6,6 тысячи автомобилей Audi

В России планируется масштабное сервисное мероприятие, в рамках которого будет отозвано более 6,6 тысячи автомобилей Audi A4, А5, А6 и Q5.

Подробности сервисной кампании озвучил Росстандарт. По данным регулятора со ссылкой на ООО «Фольксваген Груп Рус», отзыв коснется вышеперечисленных моделей марки Audi, реализованных в России с 2012 по 2017 годы с агрегатами 2.0 TFSI.

Росстандарт пояснил, что причиной сервисной кампании Audi в России стала негерметичность некоторых компонентов в перечисленных моделях немецкой марки. Неисправность вызывает перегрев и выход из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости, а также оплавление проводов.

В рамках отзыва в сервисных центрах в отзывных автомобилях Audi будет проведена замена дефектных компонентов. Также в этих машинах обновят ПО блока управления силовой установкой.

Владельцы отзывных Audi будут по почте или телефону извещены о необходимости посещения ближайшего сервисного центра марки для проведения ремонтных работ. Ремонт оплатит производитель.

Напомним, что в базе Росстандарта есть список кодов автомобилей, подлежащих отзыву. Путем сравнения этих кодов с VIN-кодом машины владелец может не дожидаясь извещения дилера узнать, касается ли его авто сервисная кампания.