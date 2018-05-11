Немцы преобразовали Mercedes-Benz X-Class в идеальный охотничий автомобиль

Мастера немецкого тюнинг- ателье Grumma поработали над пикапом Mercedes-Benz X-Class, преобразовав его в отличный автомобиль для охоты. Стоит отметить, что эта компания специализируется на постройке охотничьих автомобилей.

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Теперь пикап обзавелся матовой зеленой раскраской кузова, благодаря чему можно маскировать автомобиль в экстремальных условиях. Декоративные элементы скрылись под черным матовым оттенком, исключающим блики.

В грузовом отсеке пикапа установлена особая клетка, куда помещаются собаки, а также авто обладает еще одним отсеком для транспортировки оружия, небольшой лестницей, вместительным верхним багажником и портативной мойкой. Еще пикап оснастили обновленные колесные диски с вседорожной резиной, перенастроенной подвеской, мощными лебедками и пересмотренными бамперами.