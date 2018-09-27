Обновленный Mitsubsihi L200 дебютирует 9 ноября

Японские разработчики из Mitsubishi готовятся представить свой обновленный пикап Mitsubishi L200. Недавно в сеть слили дебютное официальное видео рестайлингового авто.

На опубликованном ролике можно заметить, что дизайн передней части кузова новинки преобразился радикально. Теперь новинка обладает двухуровневыми светодиодными фарами головного света, исполненных в стиле кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross и Mitsubishi Xpander. Задние фонари тоже имеют светодиоды и оригинальный рисунок.

Под капот рестайлинговый Mitsubishi L200 получил 2,4-литровый дизельный агрегат с мощностью в 181 лошадиную силу. Также в моторном отсеке новинки числится атмосферный бензиновый двигатель аналогичного объема, но с производительностью в 132 «лошадки». Они функционируют в тандеме с 6-секционной «механикой» или 5-ступенчатым «автоматом» с полным приводом.

Обновленный Mitsubishi L200 покажут 9 ноября в Таиланде, где и осуществляется сборка грузовичка. Стоимость новинки пока остается тайной.