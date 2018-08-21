По Крымскому мосту проехали свыше 3 000 000 автомобилей

Больше 3 000 000 авто проехали по мосту, построенного через Керченский пролив, с момента его открытия, состоявшегося в мае 2018 года. Такой информацией поделился пресс-центр УПРДОР «Тамань».

Среднее число машин, ежедневно проезжающих по мосту, в октябре текущего года достигло 9 300 единиц. Интересно, что на грузовики пришлось только 18% трафика. Грузовой транспорт начал передвигаться по Крымскому мосту только с 1 октября и с того периода по переправе в крымском направлении проехало 24 000 большегрузов, а в сторону Таманского полуострова – 22 500 авто. Среднее число грузовых машин, которые проезжают по мосту за сутки, составляет 1 657 штук.

Крымский мост открыли 15 мая нынешнего года, а в церемонии открытия переправы принял участие российский президент Владимир Путин. Он проехался за рулем грузовика от «КАМАЗ». В кабине большегруза рядом с главой государства пребывали руководитель стройки моста Александр Островский вместе с заместителем. Автобусы и легковые авто по мосту пустили с 16 мая. В период с 16 мая по 1 сентября число проехавших транспортных средств насчитали в количестве 2 200 000 единиц.