Появились рендерные изображения Lamborghini Hurracan

Новый суперкар от итальянского автогиганта должен увидеть свет не ранее конца 2019 года, однако совсем недавно в сети появились шпионские снимки Lamborghini Hurracan, по которым дизайнеры автомобильного портала с точностью воссоздали внешность премиальной новинки.

Судя по рендерному изображению, Hurracan получил новые передние и задние бампера, в которые, помимо различных декоративных элементов, добавили боковые воздухозаборники для охлаждения массивной тормозной системы суперкара. Помимо этого, авто оборудуют новым диффузором и задней оптикой, а также узкими передними фарами.

Официальных данных о технической составляющей Lamborghini Hurracan 2020 модельного года всё ещё нет, однако благодаря просочившейся в СМИ информации можно сделать вывод, что под капотом итальянской новинки установят 5,2-литровый 10-цилиндровый мотор с двумя турбинами. Мощность силовой установки, по слухам, составит не менее 620 «лошадок», однако даже эта внушительная цифра, вероятнее всего, будет увеличена в виду повышения массы автомобиля из-за оснащения его новым оборудованием, предназначенным для контроля и снижения количества выбросов вредных веществ в атмосферу.