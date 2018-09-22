Новый «молодежный» кроссовер от Great Wall готов дебютировать на рынке

Haval F7 представили публике в конце августа на ММАС-2018 в Москве и уже с 6 ноября планируется старт продаж новинки на рынке Поднебесной. По мнению разработчиков, кроссовер получит широкое распространение среди молодёжи.

Как заявил топ-менеджер китайской компании Great Wall, новый внедорожник станет полноценным конкурентом более дорогим Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. Моторная линейка Haval F7 будет представлена двумя турбированными двигателями объемом в 1,5 и 2,0 литра и мощностью в 150 и 190 «лошадок» соответственно. В качестве трансмиссии тут выступит безальтернативная роботизированная трансмиссия на 7 скоростей с двумя сцеплениями. Китайский SUV получит полный и передний привод.

В базовой комплектации кроссовера будут доступны 6 подушек безопасности, антиблокировочная тормозная система, система запуска мотора «Start/stop», а также полностью цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем. В более дорогих версиях, Haval F7 получит кожаную отделку салона, камеры кругового обзора, панорамный стеклянный люк на всю крышу и легкосплавные 19-дюймовые колесные диски.

Выпуском автомобиля займется завод Great Wall, расположенный в Тульской области. Производственная мощность предприятия позволит выпускать 80 000 экземпляров Haval F7 в год. Стоимость «молодежного» кроссовера составит не менее 1 322 тысяч рублей.