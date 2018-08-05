Минивэн Aurus Arsenal представлен на новых фото

Ранее общественность обсуждала белую «VIP-маршрутку» проекта «Кортеж», запечатленную в Астрахани, а теперь в интернете появились новые фотографии модели Aurus Arsenal в черном кузове, замеченной в Москве.

Те, кто стали свидетелями появления минивэна Aurus Arsenal в Москве, рассказали, что их удивили габариты этого транспортного средства. Кроме того, публика полагает, что в российской столице был запечатлен бронированный вариант модели, на что указывают мощные стойки машины.

Технически минивэн Aurus Arsenal практически полностью засекречен. Движет автомобилем агрегат 4.4 V8, производительность которого составляет 598 л.с. Мотор сочетается с 9-АКПП КАТЕ R932.

Проект «Кортеж» реализовывается около шести лет, и в него вложено уже более 12 млрд рублей. В его рамках разрабатываются лимузин, седан, минивэн и внедорожник, которые будут выпускаться под брендом Aurus. Уже в январе некоторые из перечисленных машин могут выйти на массовый рынок по цене от 10 000 000 рублей за единицу. «Вездеход» дебютирует будущей весной на Женевском мотор-шоу. Также в проекте «Кортеж» разрабатывается мотоцикл сопровождения, который в 2020 году выйдет под брендом «ИЖ».