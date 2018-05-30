Специалисты рассказали о проблемах Toyota Camry с пробегом

Седан Toyota Camry достаточно популярен в России, поскольку отличается надежностью. При этом специалисты рассказали, почему опасно покупать японскую модель на вторичном рынке, раскрыв проблемы седана с пробегом.

При покупке поддержанного Toyota Camry необходимо осмотреть кузов. Несмотря на то, что ЛПК защищает от коррозии, оно легко царапается и тускнеет. Хромированные элементы тускнеют и покрываются разводами, передний бампер лопается под воздухозаборниками.

Toyota Camry оснащают моторами объемом 2,4 литра с отдачей в 167 «лошадей» и 3,5 литра производительностью в 277 «лошадей». Слабым местом стал шкив генератора, который проворачивается при 100 тысячах пробега. Оба мотора работают на «синтетике». Суррогат приведет к неисправности гидравлической муфты VVT-i.

Специалисты отмечают, что трансмиссии Toyota Camry надежны и долговечны, однако многое зависит от стиля езды предыдущего хозяина. У подвески наблюдается износ втулок стабилизаторов, однако другие детали долговечны. Тормозная система Toyota Camry с пробегом страдает в передней части от перегрева, а от 100 тысяч пробега закисают суппорты.