В сети опубликован рендер пикапа на базе BMW X7

Недавно состоялась презентация нового флагманского кроссовера BMW X7, когда компания озвучила российский ценник. В сети опубликовали первый рендер новой модификации модели в кузове пикап.

Новый полноразмерный внедорожник немецкого автопроизводителя BMW X7 привлек много внимания. В первую очередь модель заинтересовала специалистов, а также смогла впечатлить водителей.

Несмотря на то, что презентация нового BMW X7 состоялась совсем недавно, независимые специалисты решили пофантазировать над модификациями модели. В сети появился рендер внедорожника в кузове пикап.

На данный момент представители немецкой марки не комментируют представленный рендер, поэтому не известно, появится ли такая версия флагманского BMW X7. Специалисты считают, что такой вариант полноразмерника останется лишь рендером.