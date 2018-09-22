Toyota рассматривает возможность возрождения модели MR2

Японский автопроизводитель Toyota рассматривает возможность возрождения спорткара MR2, который сняли с производства в 2007 году. Информация об этом появилась в сети, а представители компании.

Напомним, что спортивный автомобиль Toyota MR2 собирали в Японии с 1984 года, однако руководство бренда приняло решение остановить сборку 11 лет назад. Теперь появилась информация о возрождении модели.

По предварительным данным, японский автопроизводитель Toyota рассматривает возможность вновь предлагать спорткар MR2 на мировом рынке. По словам специалистов новинка получит литий-ионные батареи, а также спорткар будет оснащен электрической силовой установкой. Причиной таких предположений стал высокий спрос на экологические модели.

Отметим, что Toyota не опровергла и не подтвердила слухи о MR2. При этом модель идеально подходит на роль спортивного электрокара японского автопроизводителя.