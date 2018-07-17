В сети рассекретили суперкар SCG 004S

На просторах интернета обнародовали финальные фотографии суперкара SCG 004S. Премьера новинки должна пройти в 2019 году, тогда же на рынке появится и SGC 004C.

В серийном исполнении появятся несколько изменений, среди которых стоит выделить большой изгиб верха и основания ветрового стекла. Переднюю часть авто немного наклонили и приподняли, из-за чего автомобиль выглядит высоким. Основание переднего зеркала направили по-другому, а форма дверей выгибается к передним крыльям.

Подкапотное пространство SCG 004S занимает 5-литровый мотор с производительностью 650 лошадиных сил. Кроме него предусмотрен 800-сильный агрегат. Двигатели приводятся в действие 6-ступенчатой МКПП и АКПП. Вероятно, цена нового SCG 004S составит 400 000 долларов. При бронировании предзаказа необходимо было внести десятую часть суммы.