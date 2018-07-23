Блогер сравнил KIA Rio и Hyundai Solaris

Сегодня, 10:15 \\ Авто/Мото

Выбирая новый автомобиль по цене примерно в 700 000 рублей многие российские автолюбители часто оказываются перед фактом: взять KIA Rio или лучше Hyundai Solaris. Автоблогер решил сравнить данные автомобили и показать, кто из них быстрее.

Корейские седаны KIA Rio и Hyundai Solaris мало чем отличаются друг от друга, следовательно при выборе между двумя машинами стоит акцентировать свое внимание на внешнее оформление, интерьер и список оснащения. Под капотом KIA Rio и Hyundai Solaris установлены одинаковые моторы, также «корейцы» обладают идентичными багажными отсеками. Однако по словам блогера, ощущения от поездок в салоне данных авто отличается.

Для тест-драйва блогер взял KIA Rio Comfort, обустроенную 1,4-литровым двигателем, работающим в паре с МКПП. У этого авто имеются кожаный руль с обогревом и удобными кнопками, который выглядит привлекательней, чем у Hyundai Solaris. Блогер подметил, что управлять KIA Rio интереснее, чем быть за рулем Hyundai Solaris. Это обусловлено более низкой задней подвеской и массой KIA Rio. Передачи в KIA Rio отличаются более четким переключением.

После окончания тест-драйва автомобилисты организовали марафон, чтобы выяснить, кто быстрее: KIA Rio или Hyundai Solaris. Первый с самого старта смог вырваться вперед, таким образом, одержав победу. В заключении блогер подметил, что выбор между двумя «корейцами» является исключительно делом вкуса каждого.

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Автор - Дмитрий Павличко
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